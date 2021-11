Saint-André-de-Cubzac Saint-André-de-Cubzac Gironde, Saint-André-de-Cubzac Concert de noël de l’Ecole de Musique Saint-André-de-Cubzac Saint-André-de-Cubzac Catégories d’évènement: Gironde

Saint-André-de-Cubzac

Concert de noël de l’Ecole de Musique Saint-André-de-Cubzac, 6 décembre 2021, Saint-André-de-Cubzac. Concert de noël de l’Ecole de Musique Maison des Services Publics 365 avenue Boucicaut Saint-André-de-Cubzac

2021-12-06 19:00:00 – 2021-12-06 Maison des Services Publics 365 avenue Boucicaut

Saint-André-de-Cubzac Gironde Saint-André-de-Cubzac EUR Concert de noël de l’Ecole de Musiques du Grand Cubzaguais : classes de piano (grands élèves). Concert de noël de l’Ecole de Musiques du Grand Cubzaguais : classes de piano (grands élèves). +33 5 57 43 05 03 Concert de noël de l’Ecole de Musiques du Grand Cubzaguais : classes de piano (grands élèves). OT bourg

Maison des Services Publics 365 avenue Boucicaut Saint-André-de-Cubzac

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-André-de-Cubzac Autres Lieu Saint-André-de-Cubzac Adresse Maison des Services Publics 365 avenue Boucicaut Ville Saint-André-de-Cubzac lieuville Maison des Services Publics 365 avenue Boucicaut Saint-André-de-Cubzac