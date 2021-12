Concert de Noël de l’Ecole de Musique Municipale Rognac, 17 décembre 2021, Rognac.

Concert de Noël de l’Ecole de Musique Municipale Centre d’Animation Municipal Georges Batiget Boulevard Des Jeunes Rognac

2021-12-17 20:30:00 20:30:00 – 2021-12-17 21:45:00 21:45:00 Centre d’Animation Municipal Georges Batiget Boulevard Des Jeunes

Rognac Bouches-du-Rhône Rognac

Toutes les classes de l’école municipale de musique seront représentées. Duos, trios, quatuors et groupes de musiques actuelles se succéderont au fil d’un programme varié combinant chants et musiques de Noël et de variétés.



Entrée libre et gratuite, sans réservation



Durée : 1h15



Cette manifestation se tiendra dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

La période des festivités de fin d’années s’achèvera avec le concert de l’école municipale de musique.

https://www.ville-rognac.fr/accueil/toutes-les-manifestations/764-concert-de-noel-de-l-emm

