Fenouillet Espace Jack Roubin Fenouillet, Haute-Garonne Concert de Noël de l’École de Musique – Jeudi 16 décembre Espace Jack Roubin Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Concert de Noël de l’École de Musique – Jeudi 16 décembre Espace Jack Roubin, 16 décembre 2021, Fenouillet. Concert de Noël de l’École de Musique – Jeudi 16 décembre

Espace Jack Roubin, le jeudi 16 décembre à 19:00

Classes de flûte traversière, chant, éveil musical, chorale enfants et orchestre des ados. Inédit : un conte de Noël lu par la médiathèque et mis en musique par les professeurs de l’école.

Renseignements

Avec l’arrivée des fêtes de fin d’année, les élèves de l’école de musique vous ont concocté un programme très éclectique. Espace Jack Roubin place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T19:00:00 2021-12-16T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Espace Jack Roubin Adresse place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet lieuville Espace Jack Roubin Fenouillet