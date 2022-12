Concert de Noël de la Bazadaise Bazas Bazas OT du Bazadais Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Concert de Noël de la Bazadaise
Salle des conférences Gérard Bonnac
1 place de la Cathédrale
Bazas
Gironde

2022-12-17 18:30:00

10 EUR

Bazas

Gironde Bazas 10 EUR L’association La Bazadaise organise un concert de Noël en la salle des Conférences Gérard Bonnac de Bazas.

Ce sera l’occasion de retrouver l’Orchestre Sud-Gironde, l’orchestre d’harmonie de l’association La Bazadaise, en première partie d’un quatuor de cors d’harmonie professionnels au répertoire riche et varié !

