2022-12-10 17:00:00 – 2022-12-10 18:30:00

Bouches-du-Rhône Au programme des pièces sacrées et profanes et des polyphonies du Nord de l’Europe

Libre participation! Le choeur CARPE DIEM de Fuveau invite l’ensemble vocal URMAS sous la direction de Valérie Marque et vous convie à son traditionnel concert de Noël! +33 6 62 40 84 17 Place Verminck Eglise St Michel Fuveau

