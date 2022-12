Concert de Noël – Christophe Maynard, Andreï Zhdanov La Chapelle-Montligeon La Chapelle-Montligeon La Chapelle-Montligeon Catégories d’évènement: La Chapelle-Montligeon

Concert de Noël – Christophe Maynard, Andreï Zhdanov
Basilique Notre-Dame de Montligeon
La Chapelle-Montligeon

2022-12-21 20:30:00

Chants de Noël, airs sacrés et mélodies russes

Le baryton Andreï Zhdanov, lauréat de l'Ecole Normale de Musique de Paris et Christophe Maynard, professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison proposent un programme varié et festif autour du thème de Noël. Avec des œuvres de Haendel, Mozart, Fauré, Gounod, Franck, Glinka, Tchaïkovsky, Rimsky-Korsakov.

+33 2 33 83 34 37

