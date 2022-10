Concert de Noël – Chorale Les Bingalis Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Concert de Noël – Chorale Les Bingalis Kaysersberg Vignoble, 11 décembre 2022, Kaysersberg Vignoble. Concert de Noël – Chorale Les Bingalis

41 Rue du Gal de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

2022-12-11 16:00:00 – 2022-12-11 17:30:00 Kaysersberg Vignoble

Haut-Rhin 0 EUR Ce choeur composé d’une trentaine de femmes, sous la direction de Marie-Jo Pfund-Wolf, interprête des standards de la chanson française mais également des chants de Noël connus de tout le public. L’Ave Maria de Noa, Gloria Alleluia, la valse de Noël, we are the world, le Noël des enfants du monde… sont quelques uns des chants de leur répertoire, parmi de nombreux autres titres sélectionnés. Venez partager ce moment d’émotion et de fraternité au choeur de cette magnifique église Sainte-Croix. Des chants de Noël et des standards interprétés par un choeur de femmes résonneront au coeur de l’église : Ave Maria de Noa, Gloria. Alleluia, le Noël des enfants du monde…, dans une ambiance empreinte de sensibilité. Kaysersberg Vignoble

