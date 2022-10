Concert de Noël – Chorale, euphoniums et tubas Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Concert de Noël – Chorale, euphoniums et tubas Kaysersberg Vignoble, 4 décembre 2022, Kaysersberg Vignoble. Concert de Noël – Chorale, euphoniums et tubas

41 Rue du Gal de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

2022-12-04 – 2022-12-04 Kaysersberg Vignoble

Haut-Rhin Des chants de Noël admirablement interprétés par la chorale de la Communauté de Paroisses du pays welche, accompagnée par le quatuor d’euphoniums et tubas « Nebula ». Un moment enchanteur empreint de sensibilité et d’allégresse grâce aux voix harmonieuses des choristes associées aux airs mélodieux de ces quatre musiciens. Un quatuor de cuivres et de belles voix de choristes pour interpréter de merveilleux chants de Noël. Moment de partage et d’émotion garanti. Kaysersberg Vignoble

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Autres Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse 41 Rue du Gal de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Ville Kaysersberg Vignoble lieuville Kaysersberg Vignoble Departement Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kaysersberg-vignoble/

Concert de Noël – Chorale, euphoniums et tubas Kaysersberg Vignoble 2022-12-04 was last modified: by Concert de Noël – Chorale, euphoniums et tubas Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble 4 décembre 2022 41 Rue du Gal de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Haut-Rhin Kaysersberg-Vignoble

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin