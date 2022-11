Concert de Noël : Choeur d’hommes Montagnards Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Hautes-Pyrnes

Concert de Noël : Choeur d’hommes Montagnards Argelès-Gazost, 28 décembre 2022, Argelès-Gazost. Concert de Noël : Choeur d’hommes Montagnards

8 Rue du Huit Mai 1945 ARGELES-GAZOST Église Saint-Saturnin Argelès-Gazost Hautes-Pyrnes ARGELES-GAZOST 8 Rue du Huit Mai 1945

2022-12-28 20:30:00 – 2022-12-28

ARGELES-GAZOST 8 Rue du Huit Mai 1945

Argelès-Gazost

Hautes-Pyrnes Concert des chorales Eths d’Azu ARGELES-GAZOST 8 Rue du Huit Mai 1945 Argelès-Gazost

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Argelès-Gazost, Hautes-Pyrnes Autres Lieu Argelès-Gazost Église Saint-Saturnin Adresse Argelès-Gazost Hautes-Pyrnes ARGELES-GAZOST 8 Rue du Huit Mai 1945 Ville Argelès-Gazost lieuville ARGELES-GAZOST 8 Rue du Huit Mai 1945 Argelès-Gazost Departement Hautes-Pyrnes

Argelès-Gazost Église Saint-Saturnin Argelès-Gazost Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argeles-gazost/

Concert de Noël : Choeur d’hommes Montagnards Argelès-Gazost 2022-12-28 was last modified: by Concert de Noël : Choeur d’hommes Montagnards Argelès-Gazost Argelès-Gazost Église Saint-Saturnin 28 décembre 2022 8 Rue du Huit Mai 1945 ARGELES-GAZOST Église Saint-Saturnin Argelès-Gazost Hautes-Pyrnes Argelès-Gazost Hautes-Pyrnes

Argelès-Gazost Hautes-Pyrnes