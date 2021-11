Prémanon Prémanon Jura, Prémanon Concert de Noël – Chant Choral – Le Chant du Mont Fier Prémanon Prémanon Catégories d’évènement: Jura

Prémanon

Concert de Noël – Chant Choral – Le Chant du Mont Fier Prémanon, 20 décembre 2021, Prémanon. Concert de Noël – Chant Choral – Le Chant du Mont Fier Prémanon

2021-12-20 18:30:00 – 2021-12-20 20:00:00

Prémanon Jura EUR 0 0 Concert choral de chants d’hier et d’aujourd’hui dans l’esprit de Noël.

Direction: Carole Auremboux

