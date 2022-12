Concert de Noël – Ceri-Dièse Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Moncoutant-sur-Sèvre

Concert de Noël – Ceri-Dièse Moncoutant-sur-Sèvre, 16 décembre 2022, Moncoutant-sur-Sèvre. Concert de Noël – Ceri-Dièse

80 Avenue du Maréchal Leclerc Le Temple Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres Le Temple 80 Avenue du Maréchal Leclerc

2022-12-16 – 2022-12-16

Le Temple 80 Avenue du Maréchal Leclerc

Moncoutant-sur-Sèvre

Concert de Noël – Ceri-Dièse
Le Temple, 80 Avenue du Maréchal Leclerc, Moncoutant-sur-Sèvre, Deux-Sèvres
16 décembre 2022
8 EUR

L'ensemble chœur mixte et chœur d'homme Ceri-Dièse sera dirigé par Sylvain Rousseau, chef de chœur, accompagné de Hervé Michaud, organiste et Jean-Michel Point, trompettiste, assurera la 1ère partie.

