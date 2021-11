Carmaux Carmaux Carmaux, Tarn concert de Noël Carmaux Carmaux Catégories d’évènement: Carmaux

Tarn

concert de Noël Carmaux, 11 décembre 2021, Carmaux. concert de Noël Salle Bérégovoy Avenue Albert Thomas Carmaux

2021-12-11 20:30:00 20:30:00 – 2021-12-11 23:30:00 23:30:00 Salle Bérégovoy Avenue Albert Thomas

Carmaux Tarn soirée organisée par le Cercle Occitan de Carmaux

Concert de chants de Noël, français, ukrainiens, occitans

danses ukrainiennes

sketch français occitan +33 6 15 80 40 11 Salle Bérégovoy Avenue Albert Thomas Carmaux

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Carmaux, Tarn Autres Lieu Carmaux Adresse Salle Bérégovoy Avenue Albert Thomas Ville Carmaux lieuville Salle Bérégovoy Avenue Albert Thomas Carmaux