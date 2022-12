Concert de Noël caritatif Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Concert de Noël caritatif Brest, 15 décembre 2022, Brest. Concert de Noël caritatif

1 Rue du Quercy Brest Finistère

2022-12-15 – 2022-12-15 Brest

Finistère Concert de Noël caritatif organisé par les étudiants du Pôle BTS Alternance de Brest.

En présence des artistes suivants :

– Tanji Raw

– Younika

– Lucie

– Stivi Wonderz

et d’autres invités surprises ! Informations pratiques :

Début du concert à 19h

3€ l’entrée ou apportez un jouet comme don.

Restauration et buvette sur place. +33 2 98 03 37 37 http://espaceleoferre.e-monsite.com/ Brest

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse 1 Rue du Quercy Brest Finistère Ville Brest lieuville Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Concert de Noël caritatif Brest 2022-12-15 was last modified: by Concert de Noël caritatif Brest Brest 15 décembre 2022 1 Rue du Quercy Brest Finistère Brest finistère

Brest Finistère