Concert de Noël « Cantem Nadau » en l'Église d'Aureilhan AUREILHAN Aureilhan

2021-12-17

Aureilhan Hautes-Pyrénées Aureilhan La MJC d’Aureilhan et le Conservatoire Henri Duparc de l’agglo Tarbes-Lourdes-Pyrénées vous invitent à venir écouter le groupe de polyphonies féminines « Daunas de Còr » et la classe de chant traditionnel du Conservatoire. Respect des règles sanitaires en vigueur +33 5 62 56 37 30 en l’Église d’Aureilhan AUREILHAN Aureilhan

