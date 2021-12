Buxy Buxy Buxy, Saône-et-Loire Concert de Noel Buxy Buxy Catégories d’évènement: Buxy

Saône-et-Loire

Concert de Noel Buxy, 19 décembre 2021, Buxy. Concert de Noel Buxy

2021-12-19 – 2021-12-19

Buxy Saône-et-Loire Buxy 0 EUR Concert de Noel donné par l’Ensemble Vocal de Buxy , sous la direction de Léon Roch.

Seront chantés des œuvres de Mozart, Holst, Dorsey, Rameau, Newton, ainsi que des chants Gospel. domsabin@orange.fr http://sites.google.com/site/choralebuxy/ Concert de Noel donné par l’Ensemble Vocal de Buxy , sous la direction de Léon Roch.

Seront chantés des œuvres de Mozart, Holst, Dorsey, Rameau, Newton, ainsi que des chants Gospel. Buxy

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Buxy, Saône-et-Loire Autres Lieu Buxy Adresse Ville Buxy lieuville Buxy