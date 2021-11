Bruyères Bruyères Bruyères, Vosges CONCERT DE NOËL Bruyères Bruyères Catégories d’évènement: Bruyères

Bruyères Vosges Bruyères Concert au profit du Téléthon animé par Christian BOURION à l’orgue, Sœur Marie-Cécilia au chant et Claire BOUILLY à la flûte à bec.

Répertoire baroque et chants de Noël seront à l’honneur. +33 3 29 50 51 33 Adeline THOMAS

