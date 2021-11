Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge 14430, Beuvron-en-Auge Concert de Noël Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge Catégories d’évènement: 14430

Beuvron-en-Auge

Concert de Noël Beuvron-en-Auge, 19 décembre 2021, Beuvron-en-Auge. Concert de Noël Église Saint-Martin Rue Michel d’Ornano Beuvron-en-Auge

2021-12-19 – 2021-12-19 Église Saint-Martin Rue Michel d’Ornano

Beuvron-en-Auge 14430 Beuvron-en-Auge Entrez dans l’univers musical envoûtant de Sophie Gouby le temps d’une soirée ! La chanteuse du Big Band de Jazz de Philippe Crestée et son ensemble vocal interprèteront gospels et chants de Noël. Entrez dans l’univers musical envoûtant de Sophie Gouby le temps d’une soirée ! La chanteuse du Big Band de Jazz de Philippe Crestée et son ensemble vocal interprèteront gospels et chants de Noël. +33 6 83 15 32 28 Entrez dans l’univers musical envoûtant de Sophie Gouby le temps d’une soirée ! La chanteuse du Big Band de Jazz de Philippe Crestée et son ensemble vocal interprèteront gospels et chants de Noël. Église Saint-Martin Rue Michel d’Ornano Beuvron-en-Auge

dernière mise à jour : 2021-10-30 par

Détails Catégories d’évènement: 14430, Beuvron-en-Auge Autres Lieu Beuvron-en-Auge Adresse Église Saint-Martin Rue Michel d'Ornano Ville Beuvron-en-Auge lieuville Église Saint-Martin Rue Michel d'Ornano Beuvron-en-Auge