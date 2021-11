Concert de Noël Beinheim, 12 décembre 2021, Beinheim.

Concert de Noël Beinheim

2021-12-12 16:00:00 – 2021-12-12

Beinheim Bas-Rhin Beinheim

EUR Le mois de l’Avent est une période de convivialité et l’occasion d’une riche activité musicale. L’Orchestre Harmonie de Beinheim sous la direction d’Emmanuel Ledebel et le Musikverrein Wintersdorf sous la direction de Stefan Hirn, invitent les mélomanes à un véritable florilège de mélodies, prélude aux festivités, en partageant en famille un agréable après-midi musical à savourer sans modération. Petite restauration sur place, avant/après le concert et durant la pause.

l’Orchestre d’Harmonie de Beinheim interprétera sous la direction d’Emmanuel Ledebel avec la participation du Musikverein Wintersdorf, la suite des aventures du Père Noël, au travers de l’univers féerique des musiques de Noël. Petite restauration sur place.

+33 6 45 48 18 46

dernière mise à jour : 2021-11-08 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg