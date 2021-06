Beaulon Beaulon Allier, Beaulon Concert de Noel Beaulon Beaulon Catégories d’évènement: Allier

Beaulon

Concert de Noel Beaulon, 18 décembre 2021-18 décembre 2021, Beaulon. Concert de Noel 2021-12-18 – 2021-12-18

Beaulon Allier Concert en partenariat avec la Chorale de la Sologne Bourbonnaise.

Organisé par l’association Joyeux Rappel. bailly.marie@hotmail.fr Concert en partenariat avec la Chorale de la Sologne Bourbonnaise.

Organisé par l’association Joyeux Rappel.

Détails Catégories d’évènement: Allier, Beaulon Étiquettes évènement : Autres Lieu Beaulon Adresse Ville Beaulon