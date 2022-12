CONCERT DE NOEL Bayon Bayon Catégories d’évènement: Bayon

Meurthe-et-Moselle

CONCERT DE NOEL Bayon, 18 décembre 2022, Bayon . CONCERT DE NOEL 1 Rue Antoine de Ravinel Eglise Saint Martin Bayon Meurthe-et-Moselle Eglise Saint Martin 1 Rue Antoine de Ravinel

2022-12-18 16:30:00 16:30:00 – 2022-12-18 18:00:00 18:00:00

Eglise Saint Martin 1 Rue Antoine de Ravinel

Bayon

Meurthe-et-Moselle Concert donné par l’ensemble vocal et instrumental Lo-Couarail dirigé par Pierre Emmanuel Kuntz, avec Dominique Breda à l’orgue. Entrée libre. +33 3 83 72 85 30 http://orguedebayon.free.fr/ Amis des Orgues et du Patrimoine de Bayon

Eglise Saint Martin 1 Rue Antoine de Ravinel Bayon

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bayon, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Bayon Adresse Bayon Meurthe-et-Moselle Eglise Saint Martin 1 Rue Antoine de Ravinel Ville Bayon lieuville Eglise Saint Martin 1 Rue Antoine de Ravinel Bayon Departement Meurthe-et-Moselle

Bayon Bayon Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayon/

CONCERT DE NOEL Bayon 2022-12-18 was last modified: by CONCERT DE NOEL Bayon Bayon 18 décembre 2022 1 Rue Antoine de Ravinel Eglise Saint Martin Bayon Meurthe-et-Moselle Bayon Meurthe-et-Moselle

Bayon Meurthe-et-Moselle