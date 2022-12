Concert de Noël Barbentane, 29 décembre 2022, Barbentane Barbentane.

Concert de Noël

2022-12-29 – 2022-12-29

Concert de Noël organisé par Les Promeneurs des étoiles à l’Eglise de Barbentane avec :

– Patricia Ponselle, Mezzo-coloratur de l’Opéra de Paris.

– Yves Lavigne, Pianiste.

– Valentine Venezia, Comédienne.



Une envolée des plus grands succès ; un programme riche et varié pour enchanter et emmener le public dans la Magie de Noël :

– chants de Noël traditionnels : Il est né le divin enfant, Douce nuit, Mon beau sapin…

– le très attendu Minuit Chrétien d’Adam.

– Airs religieux : Ave Maria …

– Standards américains : Deck the hall, The first Noël, We wish you a merry Christmas…

– Contes et textes de Noël : Casse-Noisette…

– Pièces musicales au piano.

Concert de Noël de l’association Les promeneurs des étoiles.

+33 6 12 45 02 13

