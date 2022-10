Concert de Noël avec Obernai Chante Meistratzheim Meistratzheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Meistratzheim

Concert de Noël avec Obernai Chante Meistratzheim, 11 décembre 2022, Meistratzheim. Concert de Noël avec Obernai Chante

rue Principale D426 Meistratzheim Bas-Rhin

2022-12-11 15:00:00 – 2022-12-11 16:30:00 Meistratzheim

Bas-Rhin Le Pays de Sainte-Odile se mobilise pour la bonne cause à travers une série de concerts organisés dans ses villages ; dans ce cadre, la chorale Obernai Chante vous propose un concert de Noël.

La grande aventure a commencé en 1985 avec cinq valeureux membres, à l’initiative d’un amoureux du chant choral, François Erdrich. S’attendait-il à se retrouver à la tête de plus de 60 choristes, vingt ans plus tard ?

La joie de chanter, le souhait de faire partager cette joie et les liens qui unissent ses membres entraînent Obernai Chante à participer à de nombreuses manifestations caritatives. La chorale Obernai Chante vous propose un concert de Noël. Plateau en faveur d’Obern’aide et des Amis des Pensionnaires des Berges de l’Ehn. +33 3 88 95 54 37 Meistratzheim

dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Meistratzheim Autres Lieu Meistratzheim Adresse rue Principale D426 Meistratzheim Bas-Rhin Ville Meistratzheim lieuville Meistratzheim Departement Bas-Rhin

Meistratzheim Meistratzheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meistratzheim/

Concert de Noël avec Obernai Chante Meistratzheim 2022-12-11 was last modified: by Concert de Noël avec Obernai Chante Meistratzheim Meistratzheim 11 décembre 2022 Bas-Rhin Meistratzheim rue Principale D426 Meistratzheim Bas-Rhin

Meistratzheim Bas-Rhin