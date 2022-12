Concert de Noël avec Les Petits Chanteurs de France Ville-en-Tardenois Ville-en-Tardenois Ville-en-Tardenois Catégories d’évènement: Marne

Marne Ville-en-Tardenois Les paroisses Tardenois et Urbain II organisent un Concert de Noël avec la participation du Choeur « Les Petits Chanteurs de France » contact@petitschanteursdefrance.fr http://www.espace-missionnaire-tardenois-vesle.fr/ Maison Paroissiale de Ville en Tardenois 32 Rue Saint Laurent Ville-en-Tardenois

