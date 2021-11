Lille Eglise anglicane de Lille - Christ church Lille, Nord Concert de Noël avec l’Ensemble Ophicléide Eglise anglicane de Lille – Christ church Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Eglise anglicane de Lille – Christ church, le samedi 11 décembre à 17:00

L’ensemble Ophicléide regroupe en une formation originale et inédite des musiciens de la région Hauts-de-France autour d’un projet ambitieux de transcriptions du répertoire classique et contemporain mêlant le charme des voix, la chaleur des saxophones et l’orgue dans sa dimension orchestrale. C’est donc accompagné de l’orgue et de saxophones que les quatre musiciens reprennent les « tubes » de Noël, qu’ils soient profanes, sacrés… ou de Walt Disney !

Gratuit – Sans réservation

Par l’association Art Culture et Patrimoine Eglise anglicane de Lille – Christ church 14 rue Lydéric Lille Lille-Centre Nord

2021-12-11T17:00:00 2021-12-11T18:00:00

