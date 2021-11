CONCERT DE NOEL AVEC LE CHOEUR D’ENFANTS SOTTO VOCE Théâtre du Châtelet, 19 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 19 décembre 2021

de 11h à 12h

payant

Entrez dans une ambiance féérique et magique, le Choeur d’enfants Sotto Voce propose un concert festif pour les fêtes de fin d’année. Dirigés par Scott Alan Prouty , les jeunes artistes interpréteront des standards de Noël et des chansons joyeuses pour faire la fête en famille.

CYCLE LES P’TITS FAUTEUILS

Tandis qu’approchent le solstice d’hiver et les vacances, ces chants traditionnels de Noël réchaufferont petits et grands. Débordant d’énergie et de bonne humeur, tels des lutins espiègles, les enfants chanteurs partagent sur scène la passion qui les anime. Élèves de la 6e à la Terminale, ils travaillent le chant, la technique vocale, l’expression corporelle, la danse et le théâtre tout au long de l’année et se produisent régulièrement en concert. Pour ce rendez-vous annuel, ils revisitent le répertoire anglo-saxon et français. Alors, révisez vos classiques en famille de Petit papa Noël à Jingle Bells et chantez tous en choeur !

Choeur d’Enfants Sotto Voce

Scott Alan Prouty, direction artistique

Dès 3 ans

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (105m) 4 : Cité (277m) 21, 38, 47, 58, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 85, 96 / N11 / N12 / N13 / N15 / N16 / N21 / N 24 A, B et D



Contact : THEATRE DU CHATELET 0140282840 relations-publiques@chatelet.com https://www.chatelet.com/ https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://twitter.com/theatrechatelet0140282840

