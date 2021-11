Nice Nice Alpes-Maritimes, Nice Concert de Noël avec le choeur d’enfants Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Concert de Noël avec le choeur d’enfants Nice, 15 décembre 2021, Nice. Concert de Noël avec le choeur d’enfants Eglise des dominicains 9 rue Saint-François de Paule Nice

2021-12-15 – 2021-12-15 Eglise des dominicains 9 rue Saint-François de Paule

Nice Alpes-Maritimes EUR Musique Américaine et Nord Américaine.

Chœur d’enfants de l’Opéra Nice Côte d’Azur.

Direction musicale Philippe Négrel. Eglise des dominicains 9 rue Saint-François de Paule Nice

dernière mise à jour : 2021-08-10 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Eglise des dominicains 9 rue Saint-François de Paule Ville Nice lieuville Eglise des dominicains 9 rue Saint-François de Paule Nice