Concert de Noël avec le Choeur de Saint-Léonard au profit du Téléthon Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégorie d’évènement: Saint-Léonard-de-Noblat

Concert de Noël avec le Choeur de Saint-Léonard au profit du Téléthon Saint-Léonard-de-Noblat, 11 décembre 2022, Saint-Léonard-de-Noblat. Concert de Noël avec le Choeur de Saint-Léonard au profit du Téléthon Collégiale

Saint-Léonard-de-Noblat

2022-12-11 17:30:00 17:30:00 – 2022-12-11 Collégiale Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à 17h30 en la Collégiale. Libre participation au profit du Téléthon. Rens. : 06 85 73 59 95 Le Choeur Saint Léonard organise un concert de Noel. Cette manifestation rassemblera plusieurs chorales (Choeur Saint-Léonard, Les Dames de Choeur et la chorale du collège Bernard Palissy de Saint-Léonard) et le groupe , Roule.. et ferme derrière, sur le thème de Noël pour créer l’ambiance magique de cette grande fête. Le bénéfice de la corbeille sera versé au profit du Téléthon. Collégiale Saint-Léonard-de-Noblat

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Léonard-de-Noblat Autres Lieu Saint-Léonard-de-Noblat Adresse Saint-Léonard-de-Noblat Ville Saint-Léonard-de-Noblat lieuville Collégiale Saint-Léonard-de-Noblat

Concert de Noël avec le Choeur de Saint-Léonard au profit du Téléthon Saint-Léonard-de-Noblat 2022-12-11 was last modified: by Concert de Noël avec le Choeur de Saint-Léonard au profit du Téléthon Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 11 décembre 2022

Saint-Léonard-de-Noblat