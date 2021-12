Esquay-sur-Seulles Esquay-sur-Seulles Calvados, Esquay-sur-Seulles Concert de Noël avec le chanteur Mil Marie Mougenot – Gospels et chants de Noël Esquay-sur-Seulles Esquay-sur-Seulles Catégories d’évènement: Calvados

Esquay-sur-Seulles Calvados Esquay-sur-Seulles L'ADTLB vous convie à un concert de Noël donné par le chanteur Mil Marie MOUGENOT autour de Gospels et de chants de Noël. Né à Longwy ( Meurthe-et-Moselle) en 1960, Mil Marie Mougenot, auteur, compositeur interprète, est le vainqueur dans les années 1980 des Découvertes de TF1, l'équivalent de The Voice pour les années 80. Il a réalisé plus de 20 albums ou CD, plus de 2000 concerts ou animations depuis 1978 et notamment : Olympia, Théâtre du Splendid, Festival de Marne, Printemps de Bourges, nombreuses Fêtes Médiévales ou Traditionnelles… Après toutes ces années de rock et de blues, il éprouve en 2005 le besoin de faire retraite dans un monastère bénédictin. Cette expérience spirituelle sera une révélation. Il décidera de mettre sa musique au service de la louange chrétienne et deviendra un véritable pionnier de la pop-louange française. Il a reçu en son temps, pour son apostolat, la bénédiction écrite du Pape Benoît XVI ainsi que celle de l'Abbé Pierre Il s'installe en Normandie, où il s'adonne à la lutherie, sa passion, tout en poursuivant son parcours musical. Ancien élève des Beaux-Arts de Nancy, il est le dernier restaurateur et fabricant de vieilles à roue Normandes.

