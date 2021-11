Concert de Noël avec la chorale Jitro Obernai, 11 décembre 2021, Obernai.

Concert de Noël avec la chorale Jitro Obernai

2021-12-11 – 2021-12-11

Obernai Bas-Rhin Obernai

EUR Le Pays de Sainte-Odile se mobilise pour la bonne cause à travers une série de concerts organisés dans ses villages ; dans ce cadre, la chorale Jitro des enfants de la République Tchèque vous propose un concert de Noël. Au programme, de la musique sacrée et des chants de Noël.

Port du masque et pass sanitaire demandés.

La chorale Jitro des enfants de la République Tchèque vous propose un concert de Noël. Plateau en faveur d’Obern’aide et des Amis des Pensionnaires des Berges de l’Ehn.

+33 3 88 95 64 13

