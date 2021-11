Concert de Noël avec Gospel Feel Vitry-le-François, 9 décembre 2021, Vitry-le-François.

Concert de Noël avec Gospel Feel Place d’Armes Collégiale Notre Dame de l’Assomption Vitry-le-François

2021-12-09 19:30:00 – 2021-12-09 Place d’Armes Collégiale Notre Dame de l’Assomption

Vitry-le-François Marne Vitry-le-François

Gospel Feel est une formation interprétant le gospel dans la pure tradition afro-américaine.

Les voix aux timbres chauds et complémentaires illustrent brillamment la tradition du « call and response », ce chant partagé entre soliste et choeur, élément clé de la musique afro-américaine.

Ces artistes ont eu l’occasion de collaborer avec des artistes tels que Ray Charles, Rhoda Scott, Golden Gate Quartet, Liz McComb, Gospel Music Workshop of America, Voices Of New Orleans, Queen Pat Pryor, Roy Robbie, Jo Ann Pickens, Clyde Wright…

Gospel Feel a ainsi acquis une maturité qui place la formation au tout premier rang des groupes de gospel Européens. Réservations en ligne : http://www.cabougeavitry.fr/gospelfeel/

Pass sanitaire et masque obligatoires. 19h30.

+33 3 26 41 22 77

dernière mise à jour : 2021-11-19 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne