Bas-Rhin EUR Le Pays de Sainte-Odile se mobilise pour la bonne cause à travers une série de concerts organisés dans ses villages.

A cette occasion, la chorale de Dorli’sings vous propose un concert de Noël.

Les chanteuses de Dorli’sings en robes chatoyantes des années 1950, apportent une joyeuse ambiance swing en chantant des standards jazzy des années 70 ainsi qu’un répertoire de Noël. A chaque fois, une petite mise en scène habile et quelques accessoires confèrent aux tableaux une touche de gaieté supplémentaire.

En concert de Noël caritatif au Pays de Sainte-Odile, la chorale Dorli'sings. Plateau au profit des associations Obern'aide et Les Amis des Pensionnaires des Berges de l'Ehn. Habillez-vous chaudement !

