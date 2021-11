Morsbronn-les-Bains Morsbronn-les-Bains Bas-Rhin, Morsbronn-les-Bains Concert de Noël avec Cynthia’s TRIO Morsbronn-les-Bains Morsbronn-les-Bains Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Concert de Noël avec Cynthia’s TRIO Morsbronn-les-Bains, 4 décembre 2021, Morsbronn-les-Bains. Concert de Noël avec Cynthia’s TRIO Morsbronn-les-Bains

2021-12-04 16:00:00 – 2021-12-04

Venez nombreux, en famille ou entre amis, fêter la joie de l'esprit de Noël lors du concert donné par Cynthia Colombo et son trio vocal ! À l'issue du concert, partagez un moment de convivialité autour d'un verre de vin chaud et de bredele. +33 6 98 38 20 46

