Concert de Noël avec Cotton Fields – Christmas and Freedom Bernardswiller, 5 décembre 2021, Bernardswiller.

Concert de Noël avec Cotton Fields – Christmas and Freedom Bernardswiller

2021-12-05 17:00:00 – 2021-12-05 18:30:00

Bernardswiller Bas-Rhin Bernardswiller

Le Pays de Sainte-Odile se mobilise pour la bonne cause à travers une série de concerts organisés dans ses villages ; dans ce cadre, l’Ensemble Vocal Cotton Fields vous propose un concert de Noël à cappella.

Présent sur la scène musicale en Alsace depuis octobre 1989, cet ensemble vocal réunit 10 chanteurs expérimentés sous la direction artistique de Pierre-Luc PFRIMMER. Cotton Fields s’attache à la relecture innovante des musiques afro-américaines ; partager avec le public l’émotion immédiate de ces musiques, de la prière à la jubilation, avec le souci permanent de la qualité musicale, de la présence scénique, d’une identité artistique forte, tel est le fondement de cet ensemble.

Ils interprèteront un programme musical autour des Gospels, des Spirituals, du Jazz-Vocal et de quelques Noëls traditionnels. Les thèmes de Noël, de la Paix et de la Spiritualité se rencontrent en voyageant au gré des sonorités riches et diverses de la musique Afro-Américaine, alternant douceur méditative et énergie communicative.

Port du masque et pass sanitaire demandés.

L’ensemble vocal Cotton Fields vous propose un concert de Noël.

Plateau en faveur d’Obern’aide et des Amis des Pensionnaires des Berges de l’Ehn.

Bernardswiller

