Concert de Noël avec André Manoukian, Elodie Frégé et la chorale de l’EMDI Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Concert de Noël avec André Manoukian, Elodie Frégé et la chorale de l’EMDI Chamonix-Mont-Blanc, 20 décembre 2022, Chamonix-Mont-Blanc . Concert de Noël avec André Manoukian, Elodie Frégé et la chorale de l’EMDI Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

2022-12-20 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-20 Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie EUR André Manoukian, Elodie Frégé et les 48 choristes de la chorale de l ‘ EMDI, vous proposent un concert de Noël exceptionnel ! Le concert a lieu à la salle EMC 2 dans le cadre de la carte blanche laissée par la saison culturelle de la commune de Chamonix. administration@maisondesartistes-chamonix.com +33 6 71 70 21 78 Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

Concert de Noël avec André Manoukian, Elodie Frégé et la chorale de l’EMDI Chamonix-Mont-Blanc 2022-12-20 was last modified: by Concert de Noël avec André Manoukian, Elodie Frégé et la chorale de l’EMDI Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 20 décembre 2022 Chamonix-Mont-Blanc Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie