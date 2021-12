Martigues Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues Concert de Noël avec Anaïs Delva Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Concert de Noël avec Anaïs Delva Martigues, 22 décembre 2021, Martigues. Concert de Noël avec Anaïs Delva Pointe brise-lames Place des Aires Martigues

2021-12-22 – 2021-12-22 Pointe brise-lames Place des Aires

Martigues Bouches-du-Rhône Un concert de Noël proposé en partenariat avec Maritima et La Marseillaise.

En première partie : « Les belles voix de la région ».



Mettez-vous dans l’ambiance des fêtes de fin d’année et revivez le grand classique Disney « La Reine des Neiges » avec la chanson « Libérée, délivrée ». Venez profiter d’un concert gratuit au Théâtre de Verdure en compagnie de l’interprète Anaïs Delva (générique du dessin-animé de Disney : La Reine des Neiges). Un concert de Noël proposé en partenariat avec Maritima et La Marseillaise.

