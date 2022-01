CONCERT DE NOËL Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Catégorie d’évènement: Paris

CONCERT DE NOËL Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy, 18 décembre 2019, Paris. CONCERT DE NOËL

Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy, le mercredi 18 décembre 2019 à 20:30

CONCERT DE NOËL ————— « **Le petit chœur de Passy** » vous propose un concert de Noël au profit de la conférence Saint Vincent de Paul ; entrée libre mercredi 18 décembre, 20h30 ancienne église

Entrée libre

« Le petit chœur de Passy » vous propose un concert de Noël au profit de la conférence Saint Vincent de Paul Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy 10 rue de l’Annonciation, 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-12-18T20:30:00 2019-12-18T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Adresse 10 rue de l'Annonciation, 75016 Paris Ville Paris lieuville Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Departement Paris

Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

CONCERT DE NOËL Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy 2019-12-18 was last modified: by CONCERT DE NOËL Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy 18 décembre 2019 Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Paris

Paris Paris