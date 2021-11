CONCERT DE NOËL Agde, 23 décembre 2021, Agde.

CONCERT DE NOËL Agde

2021-12-23 20:30:00 – 2021-12-23

Agde Hérault Agde

13 13 EUR Fêtez joyeusement Noël avec un concert enjoué et original proposé par « Agde Musica » qui vous convie à écouter vos chants favoris et d’autres moins connus aux sons d’instruments aussi traditionnels qu’inattendus et rares en Agde !

Billetterie sur place 1h avant le concert.

Avec les ensembles vocaux Phonem, Eurydice et Orphée sous la direction d’Éric Laur.

Sophie Parmentier : orgue

Aurore Séguier : nyckelharpa (instrument traditionnel suédois)

Julien Luisy : cornemuse et flûtes traditionnelles

Eric Laur : accompagnement piano et direction

+33 6 01 23 03 05

