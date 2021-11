Concert de Noël Abbatiale de Saint-Pierre-sur-Dives, 17 décembre 2021, Saint-Pierre-sur-Dives.

Concert de Noël

Abbatiale de Saint-Pierre-sur-Dives, le vendredi 17 décembre à 18:30

Autour des chants traditionnels de Noël comme _Les anges dans nos campagnes,_ _Entre le bœuf et l’âne gris_, _Douce nuit_, _White Christmas_ ou l’incontournable _Petit Papa Noël_, venez partager la magie de Noël avec les chanteurs de l’Ensemble _Le cénacle_ ! Dans ce programme, noëls populaires et noëls savants se font écho pour célébrer le mystère de la Nativité. Mêlant hymnes et cantiques, chants profanes d’inspiration chrétienne, chants traditionnels et musiques actuelles, ce programme célèbre Noël par des compositions de la Renaissance ou du premier Baroque (Lassus, Praetorius, Scheidt), du XIXème (Gevaert, Cornelius, Elgar) et du XXème s. (Sibelius, Franck Martin, Poulenc, Kodály). Tous ces chants quelle que soit leur origine ont le pouvoir d’inviter au recueillement et à la joie. Fondé en 2019 sous l’impulsion du chanteur Stanislas Herbin, résident à Saint-Pierre-en-Auge, _Le cénacle_ réunit huit chanteurs professionnels ayant une solide expérience du chant a capella (sans accompagnement d’instruments). Son large répertoire, de la musique médiévale à la musique contemporaine, s’intéresse à de nombreuses esthétiques musicales, mêlant compositions célèbres et œuvres rarement données en concert. _Le cénacle_ a entamé en 2021 une tournée de concerts en Normandie, leur nouvelle région d’attache. Pour plus de renseignements sur nos programmes: [www.lecenacle.sitew.fr](http://www.lecenacle.sitew.fr)

Entrée libre

Chants et cantiques de Noël, de la Renaissance à nos jours

Abbatiale de Saint-Pierre-sur-Dives 3 rue Saint-Benoît – Saint-Pierre-sur-Dives Saint-Pierre-sur-Dives Calvados



