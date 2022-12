Concert de Noël à Sainte Marie de Campan Campan Campan Campan Catégories d’évènement: Campan

Concert de Noël à Sainte Marie de Campan SAINTE MARIE DE CAMPAN à l'église Campan Hautes-Pyrénées

2022-12-23 19:00:00

2022-12-23 19:00:00 – 2022-12-23

à l’église SAINTE MARIE DE CAMPAN

Campan

Libre participation Les Pastourelles se mettent aux couleurs de l'hiver et vous préparent un beau concert de Noël +33 6 89 31 91 57 http://www.lespastourellesdecampan.com/

