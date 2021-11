Saint-Jean-de-Moirans Saint-Jean-de-Moirans Isère, Saint-Jean-de-Moirans Concert de Noël à Saint Jean de Moirans Saint-Jean-de-Moirans Saint-Jean-de-Moirans Catégories d’évènement: Isère

Saint-Jean-de-Moirans Isère Saint-Jean-de-Moirans Concert de Noêl en deux parties ou vous pourrez écouter la Chorale d’enfants de Notre Dame de Vouise puis un Duo d’orgue et violoncelle. Le concert sera suivie dun verre de l’amitié. r.girodroux@gmail.com +33 6 37 48 19 62 Eglise Saint Jean Baptiste 2 rue de l’église Saint-Jean-de-Moirans

