Concert de Noël à Martillac Martillac Martillac Martillac Catégories d’évènement: Gironde

Martillac

Concert de Noël à Martillac Martillac, 18 décembre 2022, Martillac Martillac. Concert de Noël à Martillac 1 Place Marcel Vayssière Martillac Gironde

2022-12-18 15:00:00 – 2022-12-18 Martillac

Gironde Martillac Le pôle culturel de Martillac vous invite à son concert de Noël dimanche 18 décembre à 15 h. Le pôle culturel de Martillac vous invite à son concert de Noël dimanche 18 décembre à 15 h. +33 6 51 23 03 64 Pôle culturelle libre de droit pixabay

Martillac

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Martillac Autres Lieu Martillac Adresse 1 Place Marcel Vayssière Martillac Gironde Ville Martillac Martillac lieuville Martillac Departement Gironde

Martillac Martillac Martillac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martillac-martillac/

Concert de Noël à Martillac Martillac 2022-12-18 was last modified: by Concert de Noël à Martillac Martillac Martillac 18 décembre 2022 1 Place Marcel Vayssière Martillac Gironde Martillac Gironde Gironde Martillac

Martillac Martillac Gironde