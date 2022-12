CONCERT DE NOËL Â L’ÉPIPHANIE Hartzviller Hartzviller Hartzviller Catégories d’évènement: Hartzviller

CONCERT DE NOËL Â L’ÉPIPHANIE Hartzviller, 8 janvier 2023, Hartzviller Hartzviller. CONCERT DE NOËL Â L’ÉPIPHANIE Eglise Léopold Hartzviller Moselle

2023-01-08 15:00:00 15:00:00 – 2023-01-08 16:30:00 16:30:00 Hartzviller

Moselle Hartzviller La chorale Ste Cécile proposera avec la choral St Léon de Walscheid un concert dans l’église St Léopold ! Poussez la porte, l’entrée est gratuite, une corbeille circulera à la sortie. +33 3 87 25 11 28 Hartzviller

