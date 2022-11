Concert de Noël à l’église de Signy-l’Abbaye Signy-l’Abbaye Signy-l'Abbaye Catégorie d’évènement: Signy-l’Abbaye

2022-12-04 – 2022-12-04 Église Signy-l’Abbaye Ardennes Signy-l’Abbaye L’association des Amis de l’Abbaye de Signy vous propose le 4 décembre à 16h en l’église de Signy, un concert de Noël avec Vincent DEPAQUIT à l’orgue et la chorale Saint-Léger de Sedan dirigée par Pierre RIGOULOT. famboucher@free.fr +33 3 24 52 87 26 Église Signy-l’Abbaye

