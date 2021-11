Haute-Goulaine Haute-Goulaine Haute-Goulaine, Loire-Atlantique CONCERT DE NOËL À L’ÉGLISE DE HAUTE GOULAINE Haute-Goulaine Haute-Goulaine Catégories d’évènement: Haute-Goulaine

Haute-Goulaine Loire-Atlantique Haute-Goulaine Afin de s’imprégner de la magie de Noël, la municipalité organise, avec le Choeur de Goulaine, un concert de Noël. Dans un lieu à l’acoustique naturelle, ce récital aux accords parfaits se présente comme un mélodieux cadeau en avance pour toutes les jeunes et moins jeunes oreilles. Concert de Noëm à l’église de Haute Goulaine le 12 décembre +33 2 40 54 92 22 http://www.hautegoulaine.fr/loisirs/les-temps-forts/ Afin de s’imprégner de la magie de Noël, la municipalité organise, avec le Choeur de Goulaine, un concert de Noël. Dans un lieu à l’acoustique naturelle, ce récital aux accords parfaits se présente comme un mélodieux cadeau en avance pour toutes les jeunes et moins jeunes oreilles. Haute-Goulaine

