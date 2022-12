Concert de Noel à la Collégiale Ste Croix Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Drôme Une belle rencontre musicale entre un grand-père avec son petit fils. Gilles Loopuyt accompagne son petit fils, lors d’un très beau concert traditionnel de Noel avec orgue et saxophone. des œuvres variées pour le temps de l’avent . http://www.beckerathamontelimar.com/ collégiale sainte croix 12 rue Ste croix 26200 Montélimar Montélimar

