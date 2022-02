Concert de Noël à La Batterie La Batterie – Guyancourt Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Concert de Noël à La Batterie

La Batterie – Guyancourt, le mercredi 18 décembre 2019

18:00

Des pianistes, des chanteurs et des percussionnistes célèbrent Noël. – – – – – Gratuit Auditorium // assis

Gratuit sur réservation auprès de la billetterie

La période de Noël est toujours propice à prendre le temps d’écouter des orchestres cuivres, chorales ou des concerts. La Batterie vous invite à un moment musical autour du piano le 18 décembre, à 18h La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

2019-12-18

