CONCERT DE NOËL À FONTENAY-LE-COMTE JAZZY CHRISTMAS Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée

CONCERT DE NOËL À FONTENAY-LE-COMTE JAZZY CHRISTMAS Fontenay-le-Comte, 10 décembre 2022, Fontenay-le-Comte. CONCERT DE NOËL À FONTENAY-LE-COMTE JAZZY CHRISTMAS

70 avenue de la gare Espace Réné Caissn – La gare Fontenay-le-Comte Vendée Espace Réné Caissn – La gare 70 avenue de la gare

2022-12-10 18:30:00 – 2022-12-10

Espace Réné Caissn – La gare 70 avenue de la gare

Fontenay-le-Comte

Vendée Fontenay-le-Comte Concert de Noël organisé par l’école intercommunale de musique et de danse. Ouvert à tous entrée gratuite. L’école intercommunale de musique et de danse vous propose un moment musical avec son concert de Noël ouvert à tous ! +33 2 51 53 41 64 https://www.facebook.com/ecolemusiqueetdansefontenayvendee/ Espace Réné Caissn – La gare 70 avenue de la gare Fontenay-le-Comte

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte, Vendée Autres Lieu Fontenay-le-Comte Adresse Fontenay-le-Comte Vendée Espace Réné Caissn - La gare 70 avenue de la gare Ville Fontenay-le-Comte lieuville Espace Réné Caissn - La gare 70 avenue de la gare Fontenay-le-Comte Departement Vendée

Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-le-comte/

CONCERT DE NOËL À FONTENAY-LE-COMTE JAZZY CHRISTMAS Fontenay-le-Comte 2022-12-10 was last modified: by CONCERT DE NOËL À FONTENAY-LE-COMTE JAZZY CHRISTMAS Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 10 décembre 2022 70 avenue de la gare Espace Réné Caissn - La gare Fontenay-le-Comte Vendée Fontenay-le-Comte Vendée

Fontenay-le-Comte Vendée