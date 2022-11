CONCERT DE NOÊL À CHAUMONT Chaumont Chaumont Catégorie d’évènement: Chaumont

2022-12-09 – 2022-12-09 Chaumont Haute-Marne 15 rue des Platanes Eglise Notre-Dame-du-Rosaire Chaumont Concert de Noël de l’Ensemble Vocal Montéclair et l’Ensemble Instrumental La Réjouissance. Venez passer un agréable moment musical aux couleurs de Noël! Embarquez pour un voyage musical avec quinze musiciens, sous la direction de Stefano INTRIERI. Au programme : Praetorius, Palestrina, Haendel et des noëls traditionnels. Vous pouvez RESERVER EN LIGNE. +33 6 65 55 12 90 http://www.evmonteclair.fr/ Chaumont

