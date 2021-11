Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou, Maine-et-Loire CONCERT DE NOËL À BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

Maine-et-Loire

CONCERT DE NOËL À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 18 décembre 2021, Baugé-en-Anjou. CONCERT DE NOËL À BAUGÉ Centre culturel René d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou

2021-12-18 – 2021-12-18 Centre culturel René d’Anjou Baugé

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Baugé-en-Anjou 10 EUR L’association baugeoise Aria opéra invite l’orchestre symphonique Scénofonia . Ambiance festive dans l’esprit de Noël, musiques et chants classiques et traditionnels, musique de film CONCERT DE NOËL À BAUGÉ +33 2 41 89 18 07 L’association baugeoise Aria opéra invite l’orchestre symphonique Scénofonia . Ambiance festive dans l’esprit de Noël, musiques et chants classiques et traditionnels, musique de film Centre culturel René d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Baugé-en-Anjou Adresse Centre culturel René d'Anjou Baugé Ville Baugé-en-Anjou lieuville Centre culturel René d'Anjou Baugé Baugé-en-Anjou