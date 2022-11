Concert de Noël

Concert de Noël, 17 décembre 2022, . Concert de Noël



2022-12-17 20:30:00 – 2022-12-17 23:00:00 Concert de Noël de l’Ecole de musique municipale. Concert de Noël de l’Ecole de musique municipale. ecole.musique@ville-descartes.fr +33 2 47 92 93 26 https://www.ville-descartes.fr/ Pixabay – Tibosuccari1980 dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville